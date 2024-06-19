Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
ГоловнаСвіт

ЄС продовжить зменшувати обсяги українського агроімпорту і може ввести мита на яйця і цукор

Наразі ввели обмеження на імпорт вівса до 5 червня 2025 року.

ЄС продовжить зменшувати обсяги українського агроімпорту і може ввести мита на яйця і цукор
Цукор
Фото: Shutterstock

Євросоюз продовжить скорочувати імпорт ключових продовольчих товарів із України, пише Euronews.

Наприклад, імпорт яєць із України досяг встановленої квоти, що означає, що Єврокомісія запровадить обмеження на цю продукцію протягом наступних двох тижнів.

Наразі ввели обмеження на імпорт вівса з України до 5 червня 2025 року.

Імпорт цукру також перебуває під контролем у ЄС. Зараз відомо, що обсяги перевищують допустиму норму.

Нова схема вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка діє з 6 червня, передбачає автоматичний захисний механізм для "чутливих" товарів, серед яких - яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, зерно і мед.

Це означає, що в разі перевищення допустимих обсягів імпорту у ЄС активовують так зване екстрене гальмування. Це відбувається за умови, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного показника, зафіксованого з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Щодо цукру, то за ним уважно стежить асоціація ЄС, яка представляє європейських споживачів цукру із харчової промисловості (CIUS). Вона стурбована обмеженням обсягу імпорту ключового товару для переробки своєї продукції.

"Ми побоюємося, що найближчими роками обсягів цукру буде недостатньо, щоб задовольнити цим попит ринку ЄС", - заявив представник CIUS виданню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies