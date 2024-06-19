ЄС продовжить зменшувати обсяги українського агроімпорту і може ввести мита на яйця і цукор

Наразі ввели обмеження на імпорт вівса до 5 червня 2025 року.

Євросоюз продовжить скорочувати імпорт ключових продовольчих товарів із України, пише Euronews.

Наприклад, імпорт яєць із України досяг встановленої квоти, що означає, що Єврокомісія запровадить обмеження на цю продукцію протягом наступних двох тижнів.

Наразі ввели обмеження на імпорт вівса з України до 5 червня 2025 року.

Імпорт цукру також перебуває під контролем у ЄС. Зараз відомо, що обсяги перевищують допустиму норму.

Нова схема вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка діє з 6 червня, передбачає автоматичний захисний механізм для "чутливих" товарів, серед яких - яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, зерно і мед.

Це означає, що в разі перевищення допустимих обсягів імпорту у ЄС активовують так зване екстрене гальмування. Це відбувається за умови, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного показника, зафіксованого з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Щодо цукру, то за ним уважно стежить асоціація ЄС, яка представляє європейських споживачів цукру із харчової промисловості (CIUS). Вона стурбована обмеженням обсягу імпорту ключового товару для переробки своєї продукції.

"Ми побоюємося, що найближчими роками обсягів цукру буде недостатньо, щоб задовольнити цим попит ринку ЄС", - заявив представник CIUS виданню.