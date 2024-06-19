На території ТЕС у Болгарії затримали чоловіка з українськими документами

У нього знайшли дрони, фотоапарати, декілька карт пам'яті і мобільні телефони.

Охорона ТЕС "Матриця-Схід 2" у Болгарії затримала чоловіка з українськими документами, який незаконно потрапив на територію об'єкта, повідомляє Nova.bg.

Під час обшуку у нього виявили дрони, мобільні телефони, фотоапарати, чимало SIM-карток і карти пам'яті. Чоловіка затримали за збір інформації, що становить державну таємницю.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи робив затриманий фотографії стратегічного об'єкта, які вони були і чи є на його пристроях інформація, яка становить державну таємницю. Буде встановлено, чи справді він є громадянином України та чи займається шпигунською діяльністю.

Чоловік пояснив силовикам коли приїхав до Болгарії, звідки і чим займається.

Заступник прокурора Софії Христо Крастєв заявив, що загрози національній безпеці немає. Вдалося встановити, як іноземний громадянин проник на територію ТЕС. Наразі немає інформації про те, чи допомагав йому хтось із співробітників електростанції.