У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
ГоловнаСвіт

На території ТЕС у Болгарії затримали чоловіка з українськими документами

У нього знайшли дрони, фотоапарати, декілька карт пам'яті і мобільні телефони.

На території ТЕС у Болгарії затримали чоловіка з українськими документами
ТЕЦ "Матриця-Схід 2" у Болгарії
Фото: varna24.bg

Охорона ТЕС "Матриця-Схід 2" у Болгарії затримала чоловіка з українськими документами, який незаконно потрапив на територію об'єкта, повідомляє Nova.bg.

Під час обшуку у нього виявили дрони, мобільні телефони, фотоапарати, чимало SIM-карток і карти пам'яті. Чоловіка затримали за збір інформації, що становить державну таємницю.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи робив затриманий фотографії стратегічного об'єкта, які вони були і чи є на його пристроях інформація, яка становить державну таємницю. Буде встановлено, чи справді він є громадянином України та чи займається шпигунською діяльністю. 

Чоловік пояснив силовикам коли приїхав до Болгарії, звідки і чим займається.

Заступник прокурора Софії Христо Крастєв заявив, що загрози національній безпеці немає. Вдалося встановити, як іноземний громадянин проник на територію ТЕС. Наразі немає інформації про те, чи допомагав йому хтось із співробітників електростанції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies