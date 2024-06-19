​Єврокомісія представила проєкт бюджету ЄС на 2025 рік. Передбачили кошти і для України

Заклали видатки на гранти і кредити.

Європейська комісія представила 19 червня проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік у розмірі 188,7 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Бюджет збільшили на майже 72 млрд євро у межах програми NextGenerationEU.

Єврокомісія зазначила, що проєкт бюджету "спрямовує кошти туди, де вони можуть принести найбільшу користь, у співпраці та відповідно до потреб держав-членів ЄС та наших партнерів у всьому світі".

У кошторисі передбачили кошти і для України. Зокрема, 4,3 мільярди євро будуть доступні у вигляді грантів, а також кредити на 10,9 мільярда євро.

У ЄС заклали кошти на безпеку. Йдеться, зокрема, про 784 мільйони євро. Із них 334 мільйони євро заклали для Фонду внутрішньої безпеки (ISF), який боротиметься з тероризмом, радикалізацією, організованою злочинністю і кіберзлочинністю.

Річний бюджет на 2025 рік має офіційно схвалити бюджетний орган до кінця року.