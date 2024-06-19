Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом, повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Сторони завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом.

Зазначимо, що Україна вже уклала угоди про гарантії безпеки з 15 країнами Європи. І нещодавно підписала безпекову угоду з США.