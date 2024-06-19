Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
ГоловнаПолітика

Генпрокурор не прийшов до Ради доповідати про свого заступника Вербицького

Костін вважає, що краще прийти після результатів слідства. 

Генпрокурор не прийшов до Ради доповідати про свого заступника Вербицького
генпрокурор Андрій Костін
Фото: Анна Стешенко

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо свого заступника Дмитра Вербицького, але на виклик нардепів до Верховної Ради не прийшов. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Окремо Вербицького перевіряє НАЗК і НАБУ. У зв'язку з цим генпрокурор вирішив відкласти обговорення в парламенті.

"З урахуванням вище зазначених обставин видається доцільним відкласти обговорення у Верховній Раді України цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Це дасть змогу забезпечити повноту та об'єктивність відповідної інформації", – сказав Костін.

Генерального прокурора викликали до нардепів сьогодні на 12:00. Виклик пов'язаний із декількома журналістськими розслідування стосовно його заступника Вербицького і його статків.

  • Про заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького журналісти оприлюднили вже декілька розслідувань. У травні "Схеми" з'ясували, що Дмитро мешкає в орендованому будинку, придбаному племінником за значно меншою від ринкової вартості. 
  • А тиждень тому "Схеми" викрили розкішні покупки коханої Вербицького. Дівчина отримала у власність майно вартістю щонайменше 52 мільйони гривень.
  • Учора "Схеми" повідомили, що НАБУ почало розслідувати можливе незаконне збагачення заступника генпрокурора. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies