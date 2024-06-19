Генпрокурор не прийшов до Ради доповідати про свого заступника Вербицького

Костін вважає, що краще прийти після результатів слідства.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо свого заступника Дмитра Вербицького, але на виклик нардепів до Верховної Ради не прийшов. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Окремо Вербицького перевіряє НАЗК і НАБУ. У зв'язку з цим генпрокурор вирішив відкласти обговорення в парламенті.

"З урахуванням вище зазначених обставин видається доцільним відкласти обговорення у Верховній Раді України цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Це дасть змогу забезпечити повноту та об'єктивність відповідної інформації", – сказав Костін.

Генерального прокурора викликали до нардепів сьогодні на 12:00. Виклик пов'язаний із декількома журналістськими розслідування стосовно його заступника Вербицького і його статків.