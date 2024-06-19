Профільний комітет Ради схвалив непогоджений з міжнародними партнерами законопроєкт про БЕБ

Профільний комітет Верховної Ради схвалив непогоджений з міжнародними партнерами текст законопроєкту про Бюро економбезпеки. Про це повідомили нардеп Ярослав Железняк і Центр протидії корупції.
За словами Железняка, на комітеті 22 депутати підтримали непогоджену версію тексту законопроєкту про перезавантаження БЕБ. Троє були проти.
Железняк також додав, що на засідання комітету з уряду ніхто не прийшов.
Центр протидії корупції пояснював, що схвалений комітетом варіант законопроєкту про реформу бюро не враховує норми і поправки, які зберегли б незалежний склад атестаційних та кадрових комісій.
“Саме незалежний склад атестаційних комісій є гарантією очищення БЕБ та може забезпечити можливість звільнення недоброчесних співробітників. Відмовляючи включити до складу атестаційних комісій незалежних експертів від партнерів уряд та парламент фактично проігнорували вимоги партнерів та поставили під загрозу всю процедуру атестації”, – прокоментувала заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.
- У першому читанні законопроєкт про БЕБ проголосували ще в квітні.
- У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду розглянути законопроєкт про реформування Бюро економічної безпеки найближчим часом.
- Перед тим, 23 лютого, Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про удосконалення Бюро економічної безпеки (10439). Раніше цей документ розкритикували антикорупційні активісти та міжнародні партнери. Центр протидії корупції писав, що законопроєкт у поточній редакції не передбачав прозорих конкурсів на керівні посади БЕБ та переатестації співробітників.
- 21 лютого щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.