Профільний комітет Ради схвалив непогоджений з міжнародними партнерами законопроєкт про БЕБ

У цій версії немає вимоги до наявності в складі атестаційних комісій незалежних експертів від партнерів.

Профільний комітет Верховної Ради схвалив непогоджений з міжнародними партнерами текст законопроєкту про Бюро економбезпеки. Про це повідомили нардеп Ярослав Железняк і Центр протидії корупції.

За словами Железняка, на комітеті 22 депутати підтримали непогоджену версію тексту законопроєкту про перезавантаження БЕБ. Троє були проти.

Железняк також додав, що на засідання комітету з уряду ніхто не прийшов.

Центр протидії корупції пояснював, що схвалений комітетом варіант законопроєкту про реформу бюро не враховує норми і поправки, які зберегли б незалежний склад атестаційних та кадрових комісій.

“Саме незалежний склад атестаційних комісій є гарантією очищення БЕБ та може забезпечити можливість звільнення недоброчесних співробітників. Відмовляючи включити до складу атестаційних комісій незалежних експертів від партнерів уряд та парламент фактично проігнорували вимоги партнерів та поставили під загрозу всю процедуру атестації”, – прокоментувала заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.