Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?

Фото: glavred.info Віталій Герсак

1. Про «слабку розвідку», СБУ та «нічний жах».

Російськими ІПСО та відвертими фейками про ЗСУ давно заповнений весь Тік-Ток, Youtube і навіть Facebook. Нарешті щупальця ворожого дезінформаційного спрута дісталися і до великих й поважних медіа-ресурсів.

На третьому році війни з РФ просто диву даєшся, коли бачиш на їхніх сайтах явні ознаки реалізації спланованих ворогом інформкампаній, спрямованих на дискредитацію найбоєздатніших підрозділів українських Сил оборони.

Серед інших, інформаційній атаці піддалося і Головне управління розвідки МОУ. Так на шпальтах видання «Кореспондент» несподівано з’явився блог відставного керівника Миколаївського обласного управління СБУ полковника Віталія Герсака.

Скрин сторінки видання "Кореспондент"

Герсак прямо звинуватив ГУР МОУ у непрофесіоналізмі, назвавши свій розлогий блог «Крутезна армія, але слабка розвідка. Для інших держав ми лише «молодші партнери».

Матеріал став на полосу видання саме в той день, коли 5 БПЛА українських розвідників практично знищили нафтобазу росіян у місті Азов на Ростовщині, а в самому відомстві Кирила Буданова заявили, що відтепер на морські дрони «Magura», які вже знищили чи не третину Чорноморського флоту РФ, тепер ГУР МО ставитиме ще й ракети Р-73 класу «повітря-повітря» для збиття ворожої авіації. В цей же день на інтерв’ю до очільника розвідки приїздили журналісти з впливової американської агенції «Bloomberg», визнаючи загальні успіхи та досягнення української розвідки.

«Якби в нас існував державний запит на справді потужну розвідку, то вона вже давно була б на рівні ЦРУ, МІ-6 та МОСАДу, стала б справжнім «нічним жахом» для російської військово-політичної еліти, а усі ці Януковичі і Ко вже мотали б свою першу 10-ку вдома на нарах або перетворилися на гранітні барельєфи московських кладовищ», - «обурився» Віталій Герсак, який нині презентує себе як «доброволець ЗСУ» та голова громадського об’єднання.

2. Про статтю Кримінального Кодексу України №368 (незаконне збагачення).

Подібні «переймання» «долею Януковича» з боку екскерівника обласного СБУ, очевидно, можна пояснити імовірною схожістю їхнього існування та способами збагачення. Так Віталій Герсак вже не один рік - головний герой різноманітних журналістських розслідувань на тему статті 368 Кримінального кодексу України.

Відразу після призначення на керівну посаду в СБУ (а до того Герсак здебільшого працював в структурах МВС), родина нинішнього «громадського активіста» несподівано для всіх почала дуже активно «обростати» майном та грішми. Самого полковника журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» зафільмували на великій Totota Tundra за 60.000$ з його особистими ініціалами (GVA) та зображенням російських бойових гвинтокрилів Ка-52 на бампері. (До чого б це у полковника СБУ?)

Як зафіксували журналісти, на початок 2020 року дружині керівника Миколаївського СБУ Юлії належали дві квартири та два паркомісця в елітному столичному ЖК «Французький бульвар» вартістю понад 400.000$ та новенька Toyota Camry. Ще одне нове родинне авто, на якому пересувалася Києвом сама Юлія – BMW X6 (вартість від 60.000$) було зареєстроване на тещу полковника. Також родині тоді належала ділянка землі під Києвом вартістю 200.000$.

Після оприлюднення журналістського розслідування реакція Володимира Зеленського була майже миттєвою. Президент звільнив Віталія Герсака з посади начальника управління СБУ у Миколаївській області вже у листопаді 2020-го. Але історія збагачення полковника не закінчилася.

3. Королева нерухомості.

Як дізналися журналісти «Громадського», золотий дощ над головами родини Герсаків не припинився й після звільнення глави сімейства з СБУ. Так дружина Юлія, власниця вельми скромного за прибутками салону краси, купила ще 2 квартири на майже 200 квадратних метрів, 6 (!!) паркомісць та нежитлове приміщення під бізнес в елітному столичному ЖК «Новопечерські липки».

На момент придбання вартість цієї нерухомості становила приблизно 1.500.000$, дізналися розслідувачі «Громадського». При цьому сам Віталій Герсак ніколи в своєму житті не працював в приватному бізнесі. Прикметно, що мати експосадовця - Раїса Герсак – також власниця коштовного майна. Має нині у власності дві нові квартири в новобудовах Вінниці та два авто – Lexus вартістю 80.000 $ та Toyota Tundra. Тої самої, з російськими бойовими гелікоптерами на бампері.

4. Про реп, квартири, та гроші-гроші-гроші.

Як з’ясували журналісти «Громадського», син Віталія Герсака - Кіріл, якому на момент повномасштабного вторгнення ледь виповнилося 18 років, вже восени 2023-го став власником шикарної квартири площею 107 квадратів в елітному одеському ЖК «Aqua Marine». Орієнтовна вартість помешкання без ремонту – 90.000$. Також Кірілу подарували 5 земельних ділянок. Площею – 2,5 га (здає в оренду агропідприємству на Вінниччині, 5 та 10 соток (під будівництво будинків), 15 соток (під ведення господарства) та ще 1,2 гектара. У різних точках Вінниччини в Кіріла з’явилися ще 2 будинки, повідомляють журналісти.

20-річний Кіріл Герсак співає реп. Очевидно, саме доходів від його співочої творчості цілком вистачає на придбання ще й елітних авто. Їх у парубка цілих 4. Це – BMW 530 (2017 року випуску, на момент купівлі коштувала 30.000$), новенький Mercedes-Benz V300D 2023-го року випуску, орієнтовної вартості у 100.000$. Також на сина Кіріла родина переписала нещодавно стару батькову Toyota Tundra та Volkswagen Transporter. На сина переписали і колишні компанії батьків. Повна версія розслідування «Громадського» - ось тут.

5. З мільйонерів – у громадські активісти.

У серпні 2023-го Віталій Герсак, тихенько пересидівши всі свої корупційні скандали, оголосив себе громадським активістом та створив власне «ветеранське» громадське об’єднання – «Вільні та вірні». ГО має власні представництва у Вінниці, Одесі та Миколаєві. Очолюють представництва вельми «відомі та авторитетні» особи в регіонах.

У Вінниці – це ексчлен політичної партії «Опозиційний блок» Віктор Пігуля, В Одесі – відомий у місті політик та бізнесмен Олег Каптур. У жовтні 2020 року одеське видання «Думская» повідомляло, що Каптур є фігурантом низки кримінальних проваджень щодо фактів шахрайства. Тоді ж Каптур був обраний депутатом Одеської обласної ради від «Слуг народу».

Миколаївське представництво ГО «Вільні та вірні» очолив відомий в місті бізнесмен, колишній член Партії регіонів Віктора Януковича Рустамджан Садрідінов. Вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну миколаївські журналісти-розслідувачі згадували Рустамджана Садрідінова як власника фірми, що постачала харчі бійцям ЗСУ за суттєво завищеними цінами.

6. Про фінансування та «американських інвесторів».

Зареєстровані «Вільні та вірні» у Києві, де нещодавно провели презентацію свого проекту з помпою та фуршетом. ГО активно намагається долучити до власного фінансування іноземних партнерів. «На сьогодні в нас фінансування нема, але ми плануємо залучити інвесторів, саме американських, щоб американські ГО і фонди долучились до цієї роботи й допомогли нам з фінансуванням, і з технічними, і з експертними напрямками», - заявив голова «ветеранського» ГО «Вільні та вірні» Віталій Герсак на пресконференції. Цікаво, чи знають «американські інвестори» про загальні статки Віталія Герсака та його родини? Впевнений, грошей ексспецслужбіста цілком вистачило б на існування власного «громадського об’єднання» протягом багатьох десятиліть.

7. Кому «служить» екс-очільник Миколаївського СБУ?

Як повідомляють журналісти «Громадського», де саме зараз проходить військову службу шанувальник російських гелікоптерів Ка-52, наразі невідомо. Мова може йти про 122 бригаду територіальної оборони з Білгород-Дністровська, як про це пише видання «Главред». Свою колонку в «Кореспонденті», в якій автор таврує українську розвідку та звинувачує її в непрофесіоналізмі, підписує «експравоохоронець», полковник, доброволець ЗСУ.

Впевнений, якби українська прокуратура разом з чесними та реформованими українськими судами працювали ефективніше та оперативніше, подібного бруду на наші Сили оборони було б значно менше. А поки скидається на те, що подібними «опусами» має зайнятися не лише Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ та Вищий антикорупційний суд, але ще й українська контррозвідка. Оскільки надто вже схожі подібні інформаційні вкиди на елементи реалізації ворожої ІПСО з дискредитації та деморалізації українських військових та Сил оборони загалом. Під час війни за наше з вами фізичне існування подібного розвитку подій ми просто не маємо права допустити.