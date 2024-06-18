Автомобілі в лісі: навіщо і скільки потрібно?

3 тисяч гектарів – часто не один масив, а десятки віддалених один від одного лісових урочищ. У «Лісів України» є філії розтягнуті на понад сотню кілометрів.

Один автомобіль на 3 тисячі гектарів територій лісового фонду. Це середній показник по країні, якій демонструє забезпечення лісових господарств транспортом.

Лісничі, майстри лісу мають не лише постійно патрулювати цю територію та виявляють незаконні рубки, затримують браконьєрів, реагують на загоряння. Вони контролюють роботу заготівельників, приймають та відвантажують продукцію на складах. За день доводиться долати десятки кілометрів, адже об’єкти розкидані на великій відстані.

Наразі у «Лісів України» 1451 лісництво. У понад 220 з них немає жодного службового автомобіля.

Як без машини повинна працювати лісова охорона? Пішки обходити десятки кілометрів? На велосипедах? А зимою? А в горах? А що робити у випадку пожежі?

Загалом на балансі лісових господарств ДП «Ліси України» налічується приблизно 2,5 тисячі автомобілів. Але з них лише півтисячі відносно нових.

Ще понад півтисячі мають до 10 років експлуатації. Майже півтори тисячі машин віком понад 10 років. Як правило, це «Ниви», а подекуди металобрухт у вигляді старого УАЗа. Навіть запчастини на них важко знайти, поставки з рф давно припинені.

Сотні легковиків формально перебувають на балансі лісових господарств, по факту давно у військових частинах (загалом лісівниками разом з автомобілями передано ЗСУ понад тисячу одиниць різної техніки – вантажівки, самоскиди, тягачі, крани, фургони, автобуси тощо).

Отже, реально в експлуатації одна машина на 4-5 тисяч гектар.

Лісничі, майстрі лісу часто вимушені користуються власним транспортом (за умови встановлення GPS-трекеру). Підприємство компенсує паливо. Проте це тимчасове рішення. По-перше, звичайна легкова машина не впорається з лісовими дорогами. По-друге, не у всіх є машини, не всі готові використовувати приватну автівку для виробничих задач. Людей можна зрозуміти. Зарплати цього року ми підвищили, але точно не для того, щоб змушувати рядових лісівників працювати на власному транспорті.

Тож поставили за мету, щоб у кожному лісництві були принаймні дві машини для лісової охорони. З початку року «Ліси України» вже закупили 164 автомобіля. Це десята частина того, що нам реально потрібно, щоб ліквідувати дефіцит.

Майже все закуплене складається з бюджетних кросоверів Renault Duster та пікапів Mitsubushi L-200. Досить надійна та витривала техніка. L200 додатково обладнуємо лісопожежними модулями для гасіння пожеж.

Інвестуємо виключно зароблені підприємством кошти.

Частину закуплених автівок (Fiat Ducato, Volkswagen Caddy) одразу передали підрозділам Сил спеціальних операцій.

Жодної машини для керівного складу, персональних автомобілів не закуповували і не планували. Хоча до реформи директори лісгоспів часто починали оновлення автопарку з персонального автомобіля.

Всі закупівлі автомобілів пройшли через Prozorro, економія – понад 4,5 млн гривень. Не так багато, але ж автомобілі відомих брендів реалізують офіційні представники автовиробників.

Чи варто закуповувати нову техніку під час війни?

Інвестиції у техніку є умовою якісної організації роботу лісових господарств. Це ефективна протидія лісовим пожежам, постачання деревини для будівництва фортифікацій, сплата податків та дивідендів державі.

Отже це те, що працює на перемогу.