"Ліси України" включили до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" уряд додав до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки.
Про це повідомили у Мінекономіки.
Відтепер призначення керівників та членів наглядових рад піддприємства здійснюватиметься за участю комітету з призначення.
Як зазначили у Мінекономіки, це перший крок до покращення корпоративного управління, яке дозволить залучити підприємству інвестиції.
"Формування наглядової ради на прозорому та відкритому конкурсі за участі комітету з призначення керівників, до якого входять представники як державних органів так і міжнародних організацій, це черговий етап для впровадження кращих норм корпоративного управління в держсекторі. І ця практика вже продемонструвала свою ефективність в контексті інших особливо важливих для економіки компаній", – зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Він додав, що такі зміни є новими можливостями для підприємства, вищий рівень незалежності в управлінні та залученні ресурсів, яких в умовах війни потребує економіка.
- Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).
- В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
- ДП "Ліси України" спеціалізуєтсья на веденні лісового господарства, охороні, захисті, раціональному використаннв та відтворенні лісів; веденні мисливського господарства тощо.
- ДП «Ліси України» складається з центрального апарату, 10 регіональних офісів з 148 філіями, до складу яких входить 1 451 лісництво.
- Підприємство утворене у 2022 році постановою Кабінету Міністрів шляхом злиття спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, з подальшим перетворенням державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі.