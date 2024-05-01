"Ліси України" включили до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній

Відтепер призначення керівників та членів наглядових рад піддприємства здійснюватиметься за участю комітету з призначення.

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" уряд додав до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Відтепер призначення керівників та членів наглядових рад піддприємства здійснюватиметься за участю комітету з призначення.

Як зазначили у Мінекономіки, це перший крок до покращення корпоративного управління, яке дозволить залучити підприємству інвестиції.

"Формування наглядової ради на прозорому та відкритому конкурсі за участі комітету з призначення керівників, до якого входять представники як державних органів так і міжнародних організацій, це черговий етап для впровадження кращих норм корпоративного управління в держсекторі. І ця практика вже продемонструвала свою ефективність в контексті інших особливо важливих для економіки компаній", – зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Він додав, що такі зміни є новими можливостями для підприємства, вищий рівень незалежності в управлінні та залученні ресурсів, яких в умовах війни потребує економіка.