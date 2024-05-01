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"Ліси України" включили до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній

Відтепер призначення керівників та членів наглядових рад піддприємства здійснюватиметься за участю комітету з призначення.

"Ліси України" включили до переліку особливо важливих для економіки держкомпаній
фото ілюстративне
Фото: надане Юрієм Болоховцем

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" уряд додав до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки. 

Про це повідомили у Мінекономіки.

Відтепер призначення керівників та членів наглядових рад піддприємства здійснюватиметься за участю комітету з призначення.

Як зазначили у Мінекономіки, це перший крок до покращення корпоративного управління, яке дозволить залучити підприємству інвестиції. 

"Формування наглядової ради на прозорому та відкритому конкурсі за участі комітету з призначення керівників, до якого входять представники як державних органів так і міжнародних організацій, це черговий етап для впровадження кращих норм корпоративного управління в держсекторі. І ця практика вже продемонструвала свою ефективність в контексті інших особливо важливих для економіки компаній", – зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Він додав, що такі зміни є новими можливостями для підприємства, вищий рівень незалежності в управлінні та залученні ресурсів, яких в умовах війни потребує економіка.

  • Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).
  • В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
  •  ДП "Ліси України" спеціалізуєтсья на веденні лісового господарства, охороні, захисті, раціональному використаннв та відтворенні лісів; веденні мисливського господарства тощо. 
  • ДП «Ліси України» складається з центрального апарату, 10 регіональних офісів з 148 філіями, до складу яких входить 1 451 лісництво.
  • Підприємство утворене у 2022 році постановою Кабінету Міністрів шляхом злиття спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, з подальшим перетворенням державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі.
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