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Галущенко і посол Британії обговорили залучення британських компаній для допомоги українському енергосектору

Наразі внесок Сполученого Королівства до Фонду підтримки енергетики України сягає 27,5 млн євро.

Галущенко і посол Британії обговорили залучення британських компаній для допомоги українському енергосектору
Зустріч міністра енергетики Германа Галущенка і посла Великобританії Мартіна Гарріса
Фото: Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, йшлося про відновлення енергооб’єктів і розбудову розподіленої генерації: у нашій державі.

Галущенко ознайомив Гарріса з наслідками російських обстрілів української енергосистеми і наголосив на важливості отримання вже виробленого устаткування у найстисліші строки.

За словами українського міністра, атаки РФ за березень-квітень цього року завдали значно більшої шкоди енергетиці, ніж у 2022-2023 роках. "Ситуація досить складна, втрати становлять понад 7 ГВт потужності", - сказав Галущенко.

Міністр зазначив, що для відновлення об’єктів, які були пошкоджені ворогом, залучають обладнання від міжнародних партнерів. З послом Гаррісом Галущенко обговорив можливість залучення британських компаній для надання відповідного устаткування українському енергосектору. 

Наразі Сполучене Королівство надало енергетичній галузі нашої держави значну підтримку: внесок до Фонду підтримки енергетики України сягнув 27,5 млн євро, крім того, Британія надіслала 81 вантаж енергетичного обладнання загальною вагою 1 250 тонн, серед якого понад 850 резервних електростанцій, комплектовання до генераторів, газове обладнання та понад 4 400 габіонів.

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