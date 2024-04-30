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"Українська бронетехніка" зможе збільшити виробництво оборонної продукції в рази, але необхідні довгострокові контракти Новини компаній

Компанії не потрібні державні гроші, потрібен контракт на два роки. 

"Українська бронетехніка" зможе збільшити виробництво оборонної продукції в рази, але необхідні довгострокові контракти
Владислав Бельбас, директор компанії "Українська бронетехніка"
Фото: ukranews.com

В умовах відсутності державних програм підтримки, довгострокове контрактування дозволить “Українській бронетехніці”, як і іншим вітчизняним виробникам оборонної продукції розширити виробництво за рахунок власних обігових коштів. Таку думку висловив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

“Компанії, не потрібні ніякі додаткові кошти від держави для розширення виробництва. Нам потрібно контракт на два роки, наприклад. У такому випадку ми з власних обігових коштів зможемо збільшити виробництво в рази. Коли є фіксоване замовлення, навіть з якимось обмеженим фінансуванням, ми можемо завчасно організовувати та спланувати виробничий процес, оскільки постачання деяких комплектуючих відбувається понад 7-8 місяців", — заявив він.

Очільник нагадав, що зараз його компанія виробляє бронеавтомобілі "Новатор", міномети калібру 60, 82 та 120 мм та мінометні постріли для них, і за деякими видами озброєння українське виробництво вже співмірне з західним.

"У деяких сегментах, до прикладу, якщо ми говоримо про міни, українське виробництво співмірне з західним, але важливо, що вітчизняні підприємства платять податки, збори та зарплати в Україні, тим самим підтримуючи українську економіку", — додав Бельбас.

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