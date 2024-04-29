Північна Корея розвиває двосторонню торгівлю з Іраном, – Reuters

Минулого тижня делегація Північної Кореї відвідала Іран і обговорила двосторонню торгівлю з іранськими урядовцями та приватним сектором.
Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, пише Reuters.
Північну Корею та Іран давно підозрюють у співпраці над програмами балістичних ракет, зокрема, у можливому технічним досвідом і компонентами, які йдуть на їхнє виробництво.
Водночас, Канаані заперечив підозри, заявивши, що деякі ЗМІ прагнули зробити "упереджені спекуляції, публікуючи неправдиві та безпідставні новини".
Минулого тижня повідомлялося, що північнокорейська делегація на чолі з міністром міжнародної торгівлі здійснила рідкісний візит до Ірану.
З 27 квітня по 1 травня в Тегерані проходить шоста виставка експортного потенціалу Ісламської Республіки Іран.
- Північна Корея з липня поставила Росії мільйони боєприпасів. Вона здійснила доставку їх у 6700 контейнерах.
- І Іран, і Північна Корея опинилися під міжнародними санкціями через їх ядерні та збройні програми; також вважають, що Північна Корея, можливо, всупереч санкціям передала Ірану складові балістичних ракет.