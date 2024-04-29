Північна Корея розвиває двосторонню торгівлю з Іраном, – Reuters

Минулого тижня делегація Північної Кореї відвідала Іран і обговорила двосторонню торгівлю з іранськими урядовцями та приватним сектором.

Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, пише Reuters.

Північну Корею та Іран давно підозрюють у співпраці над програмами балістичних ракет, зокрема, у можливому технічним досвідом і компонентами, які йдуть на їхнє виробництво.

Водночас, Канаані заперечив підозри, заявивши, що деякі ЗМІ прагнули зробити "упереджені спекуляції, публікуючи неправдиві та безпідставні новини".

Минулого тижня повідомлялося, що північнокорейська делегація на чолі з міністром міжнародної торгівлі здійснила рідкісний візит до Ірану.

З 27 квітня по 1 травня в Тегерані проходить шоста виставка експортного потенціалу Ісламської Республіки Іран.