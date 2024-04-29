Жерара Депардьє заарештували за звинуваченням у сексуальному насильстві

Сьогодні вранці 29 квітня, у Парижі заарештували французького актора Жерара Депардьє за підозрою у сексуальному насильстві та домаганнях. Актора звинувачують у сексуальному насильстві двоє жінок.

Про це йдеться у повідомленні BFMTV.

Зокрема, у 2014 році на зйомках фільму Жана-П’єра Мокі "Чарівник і сіамка" та в 2021 році на зйомках фільму "Зелені віконниці" Жана Беккера. Жерар Депардьє заперечує звинувачення.

Одна із жінок, що працює декораторкою, розповіла, що у вересні 2021 року, коли Жерар Депардьє брав участь у зйомках фільму Жана Беккера Les Volets vertes ("Зелені віконниці") . Одного разу, сидячи в коридорі, він схопив заявницю ногами, затиснув її між стегнами, торкаючись її талії, грудей і сідниць та говорив непристойності.

Тоді інша людина втрутилася та допомогла жінці. Актора змусили перепросити, однак після цього, за словами жінки, він регулярно називав її "шльондрою" протягом решти зйомок.

Після відкритого листа Жерара Депардьє, опублікованого в жовтні 2023 року, у якому актор відкидав звинувачення, декораторка розповіла, що більше не може працювати, має напади тривоги та посттравматичний стресовий розлад.

Друга заявниця розповіла, що у березні 2014 року, за кілька днів до початку зйомок короткометражного фільму Magicien et les Siamois ("Маг і сіамці"), кілька членів команди зустрічалися з Жераром Депардьє у Парижі, щоб завершити підготовку.

Під час зустрічі асистентка заявила, що актор торкався її сідниць і робив непристойні зауваження. Коли розпочалися зйомки Депардьє знову зустрівся з жінкою і, за її словами, продовжував торкатися її інтимних місць і робити відверті сексуальні пропозиції.

Тепер французська поліція має заслухати актора заслухати щодо висунутих звинувачень.