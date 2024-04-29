У Кенії внаслідок прориву дамби загинуло щонайменше 42 людини

Щонайменше 42 людини загинули внаслідок повені в районі Май Махіу в центральній Кенії, пише Reuters.

Поліція попередила, що кількість смертей може зрости після прориву дамби.

У країні повінь зруйнувала дороги та мости.

Управління аеропортів Кенії повідомило, що підземний перехід у міжнародному аеропорту в столиці Найробі затопило, але рейси працювали у звичному режимі.

Міністерство освіти країни відклало початок нового навчального семестру на один тиждень.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок сильних дощів і повеней, які сталися у Кенії у березні, перевищила 100 людей. Понад 131 тисяча осіб залишилася без осель.

Ще десятки людей загинули, а сотні тисяч були змушені покинути свої домівки через сильні зливи в інших країнах Східної Африки, включно з Танзанією та Бурунді. Регіон постраждав від рекордних повеней під час останнього сезону дощів наприкінці 2023 року.