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У Кенії внаслідок прориву дамби загинуло щонайменше 42 людини

Зруйнувано дороги та мости у центральній частині країни.

У Кенії внаслідок прориву дамби загинуло щонайменше 42 людини
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 42 людини загинули внаслідок повені в районі Май Махіу в центральній Кенії, пише Reuters.

Поліція попередила, що кількість смертей може зрости після прориву дамби.

У країні повінь зруйнувала дороги та мости. 

Управління аеропортів Кенії повідомило, що підземний перехід у міжнародному аеропорту в столиці Найробі затопило, але рейси працювали у звичному режимі.

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Міністерство освіти країни відклало початок нового навчального семестру на один тиждень.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок сильних дощів і повеней, які сталися у Кенії у березні, перевищила 100 людей. Понад 131 тисяча осіб залишилася без осель.

Ще десятки людей загинули, а сотні тисяч були змушені покинути свої домівки через сильні зливи в інших країнах Східної Африки, включно з Танзанією та Бурунді. Регіон постраждав від рекордних повеней під час останнього сезону дощів наприкінці 2023 року. 

  • Прем'єр-міністр Танзанії Кассім Маджаліва заявив минулого тижня, що повінь, спричинена тижневими сильними дощами, забрала у країні життя 155 людей. Постраждали ще понад 200 000 людей.
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