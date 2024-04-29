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Британія хоче розробити до 2030 року власну гіперзвукову крилату ракету

Одним із варіантів є зброя, яку можна було б встановити на винищувачі, такі як Typhoon або F-35.

Британія хоче розробити до 2030 року власну гіперзвукову крилату ракету
Фото: Mike Tsukamoto/USAF

Велика Британія планує оснастити Збройні сили власною гіперзвуковою крилатою ракетою до 2030 року, повідомляє The Telegraph.

Лондон хоче мати зброю, здатну розвивати швидкість понад п’ять Махів, намагаючись наздогнати у потужностях Китай, Росію та США.

Міністерство оборони хоче, аби нова зброя була розроблена та виготовлена повністю у Сполученому Королівстві, встановивши кінцевий термін для її прийняття на озброєння до 2030 року.

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Проєкт фінансується у межах анонсованого раніше прем’єр-міністром Ріші Сунаком збільшення оборонного бюджету на 75 мільярдів фунтів протягом наступних шести років. Проєкт перебуває на ранній стадії, і досі не прийнято рішення, чи ракети запускатимуть з землі, моря чи повітря.

Одним із варіантів є зброя, яку можна було б встановити на винищувачі, такі як Typhoon або F-35 з меншим радіусом дії та меншим корисним вантажем, ніж більша зброя, що запускається з землі. Ракету також можуть запускати з одного з військових кораблів Британії.

Проектом керує безпосередньо штаб-квартира Міноборони. З кінця минулого року відомство керує консорціумом із близько 80 компаній для розробки можливих проєктів.

  • Раніше у квітні Міністерство оборони Великої Британії представило перший зразок нового, повністю британського, бойового танка Challenger 3. Зараз у місті Телфорд 148 танків Challenger 2 модернізують до Challenger 3, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британського війська.
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