У британській розвідці розповіли ймовірні причини скасування Росією "Безсмертного полку"

Чергове скасування Кремлем ходи "Безсмертний полк" на 9 травня ймовірно свідчить про побоювання надзвичайних ситуацій і ймовірного прояву масового невдоволення через війну в Україні.
Про це ідеться у звіті розвідки міноборони Британії.
За даними розвідки Росія вже вдруге скасувала марші "Безсмертного полку". Натомість з 1 по 11 травня в автомобілях і громадських місцях можна розміщувати портрети.
Також, у п'ятьох областях Росії – Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській – також скасували паради до 9 травня через страх ймовірних дронових атак.
"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", — ідеться у звіті розвідки.
- На ТОТ України окупаційна влада також скасувала парад на "9 травня" через страх провокацій з боку спротиву.