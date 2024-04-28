У британській розвідці розповіли ймовірні причини скасування Росією "Безсмертного полку"

Піонери на крейсері «Аврора» в центрі Санкт-Петербурга, Росія, 19 травня 2022 року

Чергове скасування Кремлем ходи "Безсмертний полк" на 9 травня ймовірно свідчить про побоювання надзвичайних ситуацій і ймовірного прояву масового невдоволення через війну в Україні.

Про це ідеться у звіті розвідки міноборони Британії.

За даними розвідки Росія вже вдруге скасувала марші "Безсмертного полку". Натомість з 1 по 11 травня в автомобілях і громадських місцях можна розміщувати портрети.

Також, у п'ятьох областях Росії – Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській – також скасували паради до 9 травня через страх ймовірних дронових атак.

"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", — ідеться у звіті розвідки.