Сікорський: ​позиція Трампа щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський упевнений, шо позиція кандидата в президента США Дональда Трампа щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає".
Про це він розповів в інтерв'ю Politico.
Сікорський закликав не вважати, що Трамп у разі перемоги на президентських виборах залишить Україну без підтримки і буде грати на руку Кремлю.
"Дональд Трамп був правий у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", – зазначив очільник МЗС Польщі.
Він також нагадав, що саме за президентства Трампа Україна вперше отримала протитанкові системи Javelin.
Сікорський зазначив, що Трамп погодився з форматом проєкту про подальшу підтримку України, який після того нарешті схвалила Палата представників.
"Тож я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що спротив наданню допомоги Україні не популярний у США і це шкодить його шансам", – сказав додав польський міністр.
Також він висловив сподівання, що рішення США надати Україні далекобійні ракети ATACMS підштовхне канцлера Німеччини передати Україні ракети Taurus.
- Президентські вибори у США відбудуться в листопаді. Претендує на цю посаду чинний президент Джо Байден. Також хоче знову повернутися в це крісло Трамп, який скептично ставиться до підтримки України у війні з Росією і неодноразово озвучував скандальні заяви.
- Президент Володимир Зеленський говорив українська сторона буде співпрацювати з будь-яким очільником США, якого оберуть американців. У січні 2024 він публічно запросив Трампа до України. Також він повторив запрошення в лютому, коли, окрім Трампа, покликав і Байдена подивитися, що означає війна.