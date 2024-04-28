Сікорський: ​позиція Трампа щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає"

Голова МЗС Польщі нагадав, що саме за президентства Трампа Україна вперше отримала протитанкові системи Javelin.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський упевнений, шо позиція кандидата в президента США Дональда Трампа щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає".

Про це він розповів в інтерв'ю Politico.

Сікорський закликав не вважати, що Трамп у разі перемоги на президентських виборах залишить Україну без підтримки і буде грати на руку Кремлю.

"Дональд Трамп був правий у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", – зазначив очільник МЗС Польщі.

Він також нагадав, що саме за президентства Трампа Україна вперше отримала протитанкові системи Javelin.

Сікорський зазначив, що Трамп погодився з форматом проєкту про подальшу підтримку України, який після того нарешті схвалила Палата представників.

"Тож я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що спротив наданню допомоги Україні не популярний у США і це шкодить його шансам", – сказав додав польський міністр.

Також він висловив сподівання, що рішення США надати Україні далекобійні ракети ATACMS підштовхне канцлера Німеччини передати Україні ракети Taurus.