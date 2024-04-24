Пентагон підтвердив, що США таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS

Сполучені Штати Америки таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS.

Цю інформацію підтвердив представник Пентагону Гаррон Гарн, передає "РБК-Україна".

ATACMS прибули до нашої держави на початку цього місяця відповідно до вказівки президента США Джо Байдена щодо березневого пакета допомоги.

Про кількість наданих ракет невідомо.

Агентство Reuters повідомило, що Україна застосувала ATACMS вранці 17 квітня, атакувавши аеродром у Криму, що за 165 км від української лінії фронту.

На рішення США надати Києву такі ракети вплинуло використання Росією балістичних ракет дальнього радіусу дії від КНДР, а також масовані російські обстріли української критичної інфраструктури.

За інформацією агентства, американські військові почали закуповувати ракети у компанії Lockheed Martin. Кошти на ракети вдалося знайти у березні цього року.