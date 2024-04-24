РосЗМІ: справжня причина арешту заступника Шойгу – державна зрада, а не корупція

Джерела медіа кажуть, що за корупцію посадовця ніхто б не затримував – про неї і так знали.

Російське медіа "Важные истории" стверджує, що справжньою причиною кримінального переслідування заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова є не корупція, а державна зрада.

Журналісти з посиланням на два "наближених до ФСБ" джерела пишуть, що очільник Кремля дав команду затримати посадовця після того, як його запевнили в державній зраді. Один зі співрозмовників сказав, що "за корупцію його б ніхто затримувати не став", бо про неї і так знали.

Джерело повідомило, що доля Іванова поки не визначена і невідомо, чи справу офіційно перекваліфікують. Адвокат Іванова стверджує, що його клієнт має обвинувачення лише в хабарництві.

Тімур Іванов був заступником Шойгу з 2016 року. Вчора його затримали, а сьогодні – відправили до СІЗО за підозрою в корупції в особливо великих розмірах.