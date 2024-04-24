РосЗМІ: справжня причина арешту заступника Шойгу – державна зрада, а не корупція

Російське медіа "Важные истории" стверджує, що справжньою причиною кримінального переслідування заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова є не корупція, а державна зрада.
Журналісти з посиланням на два "наближених до ФСБ" джерела пишуть, що очільник Кремля дав команду затримати посадовця після того, як його запевнили в державній зраді. Один зі співрозмовників сказав, що "за корупцію його б ніхто затримувати не став", бо про неї і так знали.
Джерело повідомило, що доля Іванова поки не визначена і невідомо, чи справу офіційно перекваліфікують. Адвокат Іванова стверджує, що його клієнт має обвинувачення лише в хабарництві.
- Тімур Іванов був заступником Шойгу з 2016 року. Вчора його затримали, а сьогодні – відправили до СІЗО за підозрою в корупції в особливо великих розмірах.
- У березні ім'я Тімура Іванова фігурувало в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України. Тоді ГУРівці зламали російське міноборони і отримали доступ до службової документації Іванова. "Цей заступник шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною", – натякнули в ГУР.