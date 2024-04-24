Обидві палати парламенту Британії схвалили законопроєкт про депортацію мігрантів у Руанду

Палата лордів парламенту Великої Британії схвалила урядовий законопроєкт Ріші Сунака про депортацію шукачів притулку у Руанду, повідомили Sky News.

Палата громад підтримала законопроєкт торік у грудні. Документ набуде чинності після підписання королем Чарльзом III. Законопроєкт передбачає, що усіх мігрантів, які незаконно в'їхали до країни, висилатимуть комерційними авіарейсами до Руанди.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що законопроєкт стане законом “протягом кількох днів”, додавши, що його ухвалення Палатою лордів стало “визначним моментом у нашому плані зупинити човни”.

Джерела в міністерстві внутрішніх справ повідомили The Guardian, що вони вже визначили групу шукачів притулку, яких першими відправлять до Східної Африки в липні.

МВС загалом скоротило список до 350 мігрантів, які становлять найменший ризик успішного судового оскарження, що блокує їхню депортацію. Юристи повідомили, що вони підготують судові скарги від імені окремих шукачів притулку. Вони можуть оскаржити своє видворення у в кожному конкретному випадку, що може призвести до вилучення їх зі списку польотів.

Законопроєкт допускає оскарження, якщо затриманий стикається з “реальним, неминучим і передбачуваним ризиком серйозної незворотної шкоди в разі відправлення до Руанди”.

Угода коштуватиме 1,8 мільйона фунтів стерлінгів за кожного з перших 300 депортованих.

Правозахисна організація Ради Європи засудила схему, заявивши, що вона піднімає “важливі питання щодо прав людини шукачів притулку та верховенства права”. Уповноважений організації з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що законопроєкт викликає серйозне занепокоєння і не повинен використовуватися для видворення шукачів притулку або порушення права суддів на незалежність.

На початку тижня Сунак заявив, що перший авіарейс із шукачами притулку до Руанди вилетить через 10-12 тижнів.