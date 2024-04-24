Росія активізує гібридну війну проти Молдови перед референдумом про вступ у ЄС, ‒ очільник МЗС країни

Москва використовує різноманітні заходи ‒ від глибоких фейків, створених штучним інтелектом, до мішків з готівкою ‒ для підриву демократії в Молдові

Росія використовує різноманітні заходи ‒ від глибоких фейків, створених штучним інтелектом, до мішків з готівкою ‒ для підриву демократії в Молдові. І таких ж дій Кремля слід очікувати в інших західних країнах.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Міхай Попсой, пише Bloomberg.

“Молдова ‒ це така собі чашка Петрі російської гібридної війни та втручання у вибори. Те, що ми зараз бачимо в Молдові, найімовірніше, буде використано на майбутніх виборах у наших країнах-партнерах на Заході”, ‒ сказав він.

За словами Попсоя, тактика Росії варіювалася від створення глибоких фейкових відео молдавських політиків за допомогою штучного інтелекту до купівлі голосів у селах по всій країні. Він вважає, що ці зусилля, ймовірно, активізуються перед президентськими виборами в країні та референдумом про вступ до Європейського Союзу, запланованим на жовтень.

Попсой сказав, що молдавські митники перехопили на кордоні багажні ящики, повні грошей, і виявили пластикові пакети з готівкою, на яких були написані назви окремих міст і сіл, які, за його словами, були призначені для підкупу виборців.“Вони намагаються поєднати старе і нове, щоб досягти максимального результату. Перекачування грошей, штучний інтелект або дестабілізація країни через платних протестувальників ‒ усі ці гібридні тактики випробовуються в Молдові”, ‒ розповів міністр про підхід Росії.

Також Росія використовує кібератаки. За останні місяці країна стала жертвою “серйозної атаки, яка призвела до непрацездатності пошти на короткий проміжок часу”, сказав Попсой, додавши, що Молдова “більш ніж впевнена”, що відповідальною за це є Москва.

Для Молдови російські військові також потенційно становлять загрозу. “Лінія фронту розташована менше ніж за 320 кілометрі від столиці Молдови. Ми перебуваємо в стані постійної тривоги, щоранку переглядаємо новини, перевіряючи, чи просуваються росіяни до нашого кордону”, ‒ додав очільник МЗС.