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У Північній Македонії долю президентства вирішить другий тур виборів

За підсумками голосування у середу жоден із кандидатів не набрав 50%, але впевнено лідирує представниця опозиції. 

У Північній Македонії долю президентства вирішить другий тур виборів
Гордана Сіляновська-Давкова
Фото: EPA

Громадяни Північної Македонії у середу обирали президента. Після підрахунку голосів переможець не визначений: жоден кандидат не набрав 50% підтримки, тож буде потрібен другий тур. 

Як пише Deutsche Welle, лідеркою перегонів є представниця опозиції від правоцентристів Гордана Сіляновська-Давкова, яку, згідно з даними виборчої комісії, підтримали майже 40% виборців. Чинний глава держави Стево Пендаровські з партії соціал-демократів продемонстрував удвічі гірший результат.

Обидва кандидати підтримують курс Північної Македонії на приєднання до ЄС, але мають різний підхід до вирішення суперечки із Болгарією, яка блокує початок переговорів. Країна-сусідка вимагає від Скоп'є внести до конституції положення про болгарську національну меншину. Чинний президент готовий піти на поступки, в той час як лідерка після першого туру наполягає, що поправки можуть бути застосовані лише після приєднання Північної Македонії до Євросоюзу.

Другий тур президентських виборів призначено на 8 травня. 

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