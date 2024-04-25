Bloomberg: Макрон прагне зміни на посаді голови Єврокомісії

Видання Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджує, що президент Франції Емманюель Макрон виступає проти переобрання Урсули фон дер Ляєн на посаду очільниці Європейської Комісії.

Главу держави не влаштовує, що за п'ятирічну каденцію фон дер Ляєн виконавчий орган ЄС став "надмірно політизованим". Про це Макрон відкрито заявив у Брюсселі минулого місяця.

Інші європейські лідери теж мають претензії до нинішньої голови Єврокомісії. Їм не подобається, як фон дер Ляєн працювала у сфері торговельних перемовин, кліматичного законодавства та міжнародних відносин, зокрема зі Сполученими Штатами.

Як стверджують журналісти, Макрон на зустрічі з італійською прем'єркою Джорджою Мелоні обговорював варіант призначення технократичного кандидата – наприклад, колишнього голови Європейського Банку і експрем'єра Італії Маріо Драгі.

Проте зусилля французького президента можуть виявитися марними. Європейська народна партія, яка делегувала Урсулу фон дер Ляєн, за прогнозами переможе на виборах до Європарламенту. Традиційно саме найбільша фракція має отримати головну посаду у Єврокомісії. До того ж, проти заміни має виступити Німеччина, яка не захоче втрачати свою представницю на чолі комісії.