Чому Україна не Ізраїль
Чому Україна не Ізраїль
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів
Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів
Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранені шестеро людей (доповнено)
Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранені шестеро людей (доповнено)
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
ГоловнаСвіт

Bloomberg: Макрон прагне зміни на посаді голови Єврокомісії

Президент Франції хоче бачити більш технократичного лідера замість Урсули фон дер Ляєн.

Bloomberg: Макрон прагне зміни на посаді голови Єврокомісії
Емманюель Макрон і Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA

Видання Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджує, що президент Франції Емманюель Макрон виступає проти переобрання Урсули фон дер Ляєн на посаду очільниці Європейської Комісії.

Главу держави не влаштовує, що за п'ятирічну каденцію фон дер Ляєн виконавчий орган ЄС став "надмірно політизованим". Про це Макрон відкрито заявив у Брюсселі минулого місяця.

Інші європейські лідери теж мають претензії до нинішньої голови Єврокомісії. Їм не подобається, як фон дер Ляєн працювала у сфері торговельних перемовин, кліматичного законодавства та міжнародних відносин, зокрема зі Сполученими Штатами.

Як стверджують журналісти, Макрон на зустрічі з італійською прем'єркою Джорджою Мелоні обговорював варіант призначення технократичного кандидата – наприклад, колишнього голови Європейського Банку і експрем'єра Італії Маріо Драгі.

Проте зусилля французького президента можуть виявитися марними. Європейська народна партія, яка делегувала Урсулу фон дер Ляєн, за прогнозами переможе на виборах до Європарламенту. Традиційно саме найбільша фракція має отримати головну посаду у Єврокомісії. До того ж, проти заміни має виступити Німеччина, яка не захоче втрачати свою представницю на чолі комісії. 

  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies