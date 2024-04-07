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Фон дер Ляєн почала передвиборчу кампанію обіцянкою “давати відсіч” ультраправим “друзям Путіна” у Європі

“Друзі Путіна тут, у Європі”, намагаються “переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє через популістів чи демагогів”, заявила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн почала передвиборчу кампанію обіцянкою “давати відсіч” ультраправим “друзям Путіна” у Європі

Голова Єврокомісії й кандидат від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла “давати відсіч” ультраправим “друзям Путіна”, які хочуть “викрасти” майбутнє Європи.

Як пише Euractiv, фон дер Ляєн розпочала свою передвиборчу кампанію в ЄС в Афінах на 50-річчі керівної партії Греції “Нова демократія”. Очільниця ЄК "атакувала" президента Росії Володимира Путіна та його європейських союзників.

Вона заявила, що на майбутніх виборах до ЄС у червні "наша об’єднана та мирна Європа має виклики як зсередини, так і ззовні”.

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За словами фон дер Ляєн, Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі − її агресія є ширшою: Москва роками здійснює гібридні атаки проти Європи. “Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів”, − підкреслює вона.

Голова Єврокомісії додала, що “друзі Путіна тут, у Європі”, намагаються “переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє через популістів чи демагогів”.

“Чи це AfD у Німеччині, Assemblement National у Франції, Konfederacja у Польщі чи інші. Назви можуть бути різними, але мета та сама: вони топчуть наші цінності та хочуть викрасти наше майбутнє”, − сказала політик.

  • Фон дер Ляєн − провідна кандидатка від ЄНП на другий мандат на посаді очільниці Європейської комісії.
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