У Польщі тривають місцеві вибори, які стануть “лакмусовим папірцем” для Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск голосує на місцевих виборах у Польщі, 7 квітня 2024 року

Поляки голосують сьогодні на місцевих виборах, обираючи міських депутатів та мерів, які відіграватимуть ключову роль у розподілі мільярдів із фондів Європейського Союзу, пише Reuters.

Вибори стануть “лакмусовим папірцем” для роботи уряду Дональда Туска.

Широка коаліція, яку очолює Туск, отримала більшість на жовтневих парламентських виборах завдяки обіцянкам скасувати судові реформи, запроваджені попереднім урядом, і зміцнити права жінок і меншин.

Явка виборців на 10:00 склала 16,5%, повідомила виборча комісія країни. Виборчі дільниці закриються о 19:00 за Гринвічем, тоді ж будуть опубліковані результати екзит-полу.

Другий тур виборів міських голів відбудеться 21 квітня.

Туск назвав перемогу своєї ліберальної Громадянської коаліції (ГК), найбільшого угруповання в урядовому альянсі, важливою, якщо Польща хоче уникнути повернення до націоналістичного правління партії “Право і справедливість”(ПіС).

Оскільки три групи, які утворюють керівну коаліцію, балотуються за різними списками, голосування також дає Туску шанс закріпити домінування ГК в уряді.

Хоча Туск розблокував мільярди фондів ЄС, які були заморожені через проблеми з верховенством права, і запустив кардинальні зміни в судах і державних ЗМІ, він також зіткнувся з критикою за невиконання низки передвиборчих обіцянок щодо законності деяких реформи, зокрема щодо ЗМІ.

Для лідера ПіС Ярослава Качинського місцеві вибори є шансом надіслати уряду “попереджувальний постріл”. “У нас є шанс... показати владі, яка сьогодні біля керма у Варшаві, жовту картку”, − заявив він.