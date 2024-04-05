На одному з пунктів пропуску на кордонів з Польщею почали частково пропускати вантажівки

У пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» частково відновили пропуск вантажних транспортних засобів.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За даними ДПСУ, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.
- Тим часом у Польщі навпроти пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" протестувальники днями знову почали блокувати рух вантажного транспорту.
- З 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною тривають акції протесту польських фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.