На одному з пунктів пропуску на кордонів з Польщею почали частково пропускати вантажівки

Фермери пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

У пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» частково відновили пропуск вантажних транспортних засобів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.