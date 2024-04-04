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​Міжнародна компанія завершила незалежний аудит Укрнафти

Директор ПАТ повідомив, що чистий прибуток перевищив 23 млрд грн.

​Міжнародна компанія завершила незалежний аудит Укрнафти
Директор Укрнафти Сергій Корецький
Фото: Facebook/Олексій Чернишов

Міжнародна компанія Grant Thornton Ukraine 3 квітня завершила незалежний аудит ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомив директор товариства Сергій Корецький.

За його словами, чистий прибуток за результатами 2023 року складає 23,6 млрд грн.

"Дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх десяти років", - додав Корецький і наголосив, що "державне управління може і має бути ефективним".

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