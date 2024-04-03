Forbes нарахував у світі 2 781 мільярдера - найбільше за увесь час

Статки цих людей у сумі перевищують ВВП будь-якої крани світу, крім Китаю та США.

Forbes оприлюднив щорічний рейтинг найзаможніших людей планети. За підрахунками бізнес-видання, 2023 рік був одним із найбільш успішних для багатіїв.

Як передає The Guardian, у світі нині живе 2 781 особа, чиї статки перевищують позначку в 1 мільярд доларів. Такого великого числа мільярдерів не фіксувалося за весь час, коли ведеться статистика. У 2023 році цей список зріс на 141 людину порівняно з попереднім звітним періодом. Серед "новачків" у клубі найбагатших є, наприклад, популярна співачка Тейлор Свіфт.

Загальна сума коштів у всіх мільярдерів Землі становить рекордні 14,2 трильйона доларів - на 2 трильйони більше, ніж торік. Лише дві країни у світі мають більший валовий внутрішній продукт - це Китай та Сполучені Штати.

Найбагатшою людиною планети нині, попри загальне переконання, є не Ілон Маск. Власник Space X посідає другий рядок, поступаючись французу Бернару Арно, власнику конгломерату LVMH. На його рахунках - 233 мільярди доларів проти 192 у Маска.