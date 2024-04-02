НАЕК "Енергоатом" заявив, що його працівники не отримують по 700 тисяч гривень на місяць.
Так у компанії відреагували на інформацію від нардепа Ярослава Железняка про захмарні зарплати в НАЕК.
Мова йде про оприлюднене скорочене судове рішення про поновлення на посаді співробітника Енергоатома, якого звільнили і суд зобов'язав НАЕК виплатити працівнику 18,2 млн грн.
"Повідомляємо, що зазначене судове рішення буде оскаржене Енергоатомом після появи його повного тексту, який наразі відсутній, що робить неможливим встановлення мотивів, якими керувався суд. Водночас є очевидним, що стягнута судом сума визначена з ігноруванням встановленого законодавством порядку розрахунку середнього заробітку і жодним чином не відображає реальний рівень заробітних плат працівників НАЕК", - заявили в державній компанії.
У НАЕК відзначили, що рівень заробітної плати працівників "відповідає середнім показникам оплати праці по галузі".
Звідки з'явилася цифра 700 тисяч гривень зарплати
- 1 квітня нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив допис на своєму телеграм-каналі про те, що в Енергоатомі є посада "керівник служби супроводження роботи керівництва Виконавчої дирекції по роботі з персоналом" і що в середньому за місяць такий працівник Енергоатому заробляє 726,4 тис. грн.
- Людину, яка обіймала цю посаду, звільнили, але на початку березня суд поновив співробітника. Тепер він має отримати компенсацію за весь період, поки він був звільнений – з лютого 2022 року. Тобто майже 18,2 млн грн.
- Железняк написав, що "схоже, під цю людину посаду і створювали", бо "в Енергоатомі він працює з 2013 року і багато років працював з керівником персоналу Бояринцевим (тим самим, якого незаконно випустили закордон)".