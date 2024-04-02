У НАЕК відзначили, що рівень заробітної плати працівників "відповідає середнім показникам оплати праці по галузі".

НАЕК "Енергоатом" заявив, що його працівники не отримують по 700 тисяч гривень на місяць.

Так у компанії відреагували на інформацію від нардепа Ярослава Железняка про захмарні зарплати в НАЕК.

Мова йде про оприлюднене скорочене судове рішення про поновлення на посаді співробітника Енергоатома, якого звільнили і суд зобов'язав НАЕК виплатити працівнику 18,2 млн грн.

"Повідомляємо, що зазначене судове рішення буде оскаржене Енергоатомом після появи його повного тексту, який наразі відсутній, що робить неможливим встановлення мотивів, якими керувався суд. Водночас є очевидним, що стягнута судом сума визначена з ігноруванням встановленого законодавством порядку розрахунку середнього заробітку і жодним чином не відображає реальний рівень заробітних плат працівників НАЕК", - заявили в державній компанії.

У НАЕК відзначили, що рівень заробітної плати працівників "відповідає середнім показникам оплати праці по галузі".

Звідки з'явилася цифра 700 тисяч гривень зарплати