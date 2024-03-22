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Енергетики відновили “Дніпровську” лінію живлення Запорізької АЕС

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів.

Енергетики відновили “Дніпровську” лінію живлення Запорізької АЕС
Фото: gur.gov.ua

Українські енергетики за лічені години відновили лінію живлення Запорізької АЕС ПЛ-750кВ  “Дніпровська”, яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Росії.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Наразі окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: 

  • “Запорізька ТЕС — Феросплавна” напругою 330 кВ,
  • “Дніпровська”, завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції. 

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Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує аварійною ситуацією.

  • Зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська" відключилася після обстрілів о 05:10. Повідомлялося, що ЗАЕС перебувала на межі блекауту
  • Лінію електропередач "Запорізька ТЕС – Феросплавна" енергетики лише минулого тижня відремонтували після чергового російського обстрілу.
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