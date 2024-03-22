Енергетики відновили “Дніпровську” лінію живлення Запорізької АЕС

Українські енергетики за лічені години відновили лінію живлення Запорізької АЕС ПЛ-750кВ “Дніпровська”, яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Росії.
Про це повідомили в Енергоатомі.
Наразі окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі:
- “Запорізька ТЕС — Феросплавна” напругою 330 кВ,
- “Дніпровська”, завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.
Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує аварійною ситуацією.
- Зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська" відключилася після обстрілів о 05:10. Повідомлялося, що ЗАЕС перебувала на межі блекауту.
- Лінію електропередач "Запорізька ТЕС – Феросплавна" енергетики лише минулого тижня відремонтували після чергового російського обстрілу.