Енергетики відновили “Дніпровську” лінію живлення Запорізької АЕС

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів.

Українські енергетики за лічені години відновили лінію живлення Запорізької АЕС ПЛ-750кВ “Дніпровська”, яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Росії.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Наразі окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі:

“Запорізька ТЕС — Феросплавна” напругою 330 кВ,

“Дніпровська”, завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує аварійною ситуацією.