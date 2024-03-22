Суд закрив справу проти ексголови КМДА Попова за розгін протестувальників 30 листопада 2013 року

Шевченківський районний суд Києва 21 березня задовольнив клопотання колишнього голови КМДА Олександра Попова про закриття справи щодо розгону протестувальників на майдані Незалежності 30 листопада 2013 року через закінчення строків давності.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.

“Закриття справи через сплив строків давності – це відсутність справедливості для потерпілих. Для людей, які отримали значні тілесні та моральні травми під час розгону Майдану у листопаді 2013 року. Фактично, завдяки закриттю справи, винні особи уникають відповідальності за вчинені злочини. Бо саме судовий розгляд мав підтвердити або спростувати їхню вину”, – зазначив представник потерпілого Антон Дикань.

За його словами, темп розгляду цієї справи був недостатнім для дослідження великого обсягу матеріалів справи. Тим паче, розгляд розпочинався спочатку після заміни судді.

"Згідно з законом, термін притягнення до відповідальності дійсно сплив. Хоча ми, як сторона потерпілих, заперечували проти закриття провадження. І перше таке клопотання захисту суд не задовольнив. Але сьогодні, з другої спроби, справу все ж таки закрили за нереабілітуючих підстав. Це дуже погано, але, на жаль, очікувано", - додав Дикань.