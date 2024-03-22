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Суд закрив справу проти ексголови КМДА Попова за розгін протестувальників 30 листопада 2013 року

У ній закінчилися строки давності.

Суд закрив справу проти ексголови КМДА Попова за розгін протестувальників 30 листопада 2013 року
Олександр Попов
Фото: Макс Левін

Шевченківський районний суд Києва 21 березня задовольнив клопотання колишнього голови КМДА Олександра Попова про закриття справи щодо розгону протестувальників на майдані Незалежності 30 листопада 2013 року через закінчення строків давності.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.

“Закриття справи через сплив строків давності – це відсутність справедливості для потерпілих. Для людей, які отримали значні тілесні та моральні травми під час розгону Майдану у листопаді 2013 року. Фактично, завдяки закриттю справи, винні особи уникають відповідальності за вчинені злочини. Бо саме судовий розгляд мав підтвердити або спростувати їхню вину”, – зазначив представник потерпілого Антон Дикань.

За його словами, темп розгляду цієї справи був недостатнім для дослідження великого обсягу матеріалів справи. Тим паче, розгляд розпочинався спочатку після заміни судді.

"Згідно з законом, термін притягнення до відповідальності дійсно сплив. Хоча ми, як сторона потерпілих, заперечували проти закриття провадження. І перше таке клопотання захисту суд не задовольнив. Але сьогодні, з другої спроби, справу все ж таки закрили за нереабілітуючих підстав. Це дуже погано, але, на жаль, очікувано", - додав Дикань.

  • Справа щодо колишнього голови КМДА Попова перебувала в суді більше 9 років. У цьому провадженні один обвинувачений та 84 потерпілих.
  • Попов обвинувачувався у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства (ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України) а також у пособництві у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365 КК України).

    У квітні 2021 року справу Попова почали розглядати спочатку, оскільки головуюча суддя пішла в декретну відпустку і її замінив суддя Володимир Бугіль.

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