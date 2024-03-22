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Росія вдарила по Україні понад 60 “шахедами” і майже 90 ракетами, − Зеленський

“Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус”, заявив президент Зеленський.

Росія вдарила по Україні понад 60 “шахедами” і майже 90 ракетами, − Зеленський
Фото: Сили оборони півдня України

Вночі Росія вдарила по Україні понад 60 “шахедами” і майже 90 ракетами різних типів. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус”, − заявив він. 

Президент підкреслив, що Росія воює проти звичайного життя людей. 

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У всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям. 

Триває відновлення постачання електрики. 

“Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінничина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи”, − зазначив Зеленський.“У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У “шахедів” немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи “Петріот” повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви”, − додав він.

  • Російська армія нині провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. В уряді повідомили, що метою атаки є не просто пошкодження, а спричинення масштабного збою в роботі енергосистеми. Є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.
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