У Вінницькій області ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури

Російська армія вдарила по Вінницькій області.
Є влучання в об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.
"Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфрастуктури", – сказав він.
- Другий день поспіль ворог проводить масовану ракетну атаку. Цього разу росіяни атакували, зокрема, Харків. Також вони випустили ракети на західні області. У Кривому Розі через удари по інфраструктурі є відключення світла.
- У Запоріжжі пошкоджені і зруйновані понад 40 будинків. Росіяни здійснили 12 ракетних ударів.