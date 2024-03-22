У Вінницькій області ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури

Росіяни атакували і ракетами, і безпілотниками.

Російська армія вдарила по Вінницькій області.

Є влучання в об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"Ворог застосував гібридну тактику БПЛА і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфрастуктури", – сказав він.