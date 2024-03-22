ЄС дав принципову згоду на використання заморожених активів РФ для України

Перший мільярд євро може бути переданий нашій державі вже до середини літа.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками першого дня саміту Європейської Ради у Брюсселі повідомила про "принципову згоду" країн блоку передати прибутки від заморожених російських активів Україні.

Як пише The Guardian, шлях до домовленості було відкрито після зміни формулювань: Угорщині вдалося наполягти на тому, щоб у підсумкових документах не йшлося про використання грошей на купівлю зброї. Тож поки незрозуміло, як саме і на яких умовах буде розподілено кошти.

За словами фон дер Ляєн, перший мільярд євро може бути переданий Україні вже до липня, а загалом за перший рік прибуток від активів, який ЄС спрямує до нашої держави, може сягнути 3 мільярдів євро.

Європейська Рада також привітала зусилля України та Молдови щодо здійснення реформ та закликала якомога скоріше схвалити переговорну рамку для країн, щоб невідкладно перейти до самого процесу. Голова Ради Шарль Мішель вважає, що перші міжурядові засідання можуть відбутися ще за голосування Бельгії в ЄС, яке завершується 30 червня.