Головне за четвер, 21 березня: удари по Миколаєву та Донеччині, наслідки нічної атаки на Київ

Бої на Лиманському та Новопавлівському напрямках, 67 бойових зіткнень, ворожі обстріли, візит голови Військового комітету НАТО Роба Бауера, засідання Євроради. Яким запам’ятається 757-й день повномасштабної війни.

Вдень 21 березня ворог вдарив по Миколаєву балістичною ракетою. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом”, – написав мер. “Робимо об'їзд по житловому сектору. По багатоповерховій забудові - без пошкоджень. Обстежуємо приватний сектор” – додав пізніше Сєнкевич.

Зі свого боку очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що наразі відомо про одну загиблу жінку. Пошуки тривають. Ще 4 людини поранені: три жінки, один чоловік.

Пізніше Сили оборони півдня повідомили, що окупанти випустили ракету з тимчасово окупованого Криму. Унаслідок ракетної атаки пошкоджене промислове підприємство. На місці удару виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Повідомлялося про шістьох поранених працівників, одна жінка загинула.

Президент України Володимир Зеленський виступ в онлайн-режимі на засіданні Європейської Ради 21 березня.

У своїй промові глава держави наголосив, що "війна Росії не тільки проти України, а й проти всіх нас, проти ваших країн також, проти всієї нашої Європи та європейського способу життя" і що російський диктатор Володимир Путін "повинен програти".

Зеленський у виступі порушив декілька тем. Перша - про посилення української протиповітряної оборони. "Йдеться не про сотні систем, а про досяжну кількість, щоб захистити всю територію України", - зауважив Президент. Друга - боєприпаси.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 67 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 36 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 березня – в нашій новині.

У четвер, 21 березня, росіяни завдали ударів по Новогродівці Донецької області. Щонайменше одна людина загинула, двоє людей поранено, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли Новогродівку сьогодні близько 15:30. Наразі відомо про 1 загиблого чоловіка 1963 року народження. Поранення отримали дві жінки, їх госпіталізували.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці. "Провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Проінформував про ситуацію на полі бою", - написав він.

Співрозмовники обговорили головні потреби Сил оборони і визначилися з ключовими пріоритетами - це боєприпаси та протиповітряна оборона.

Як повідомлялося, сьогодні голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер прибув до Києва вперше від початку повномасштабного вторнення Росії. Він виступив на 16-му щорічному Київському Безпековому Форумі і заявив, що Альянс робить все для того, щоб Україна увійшла до нього.

Президент України Володимир Зеленський теж зустрівся з головою Військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером. Сторони обговорили потреби України у системах ППО.

Верховна Рада України на засіданні 21 березня ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

За закон у другому читанні та в цілому проголосували 296 нардепів. Про це повідомила депутатка фракції «Європейська солідарність» та членкиня оборонного комітету Ірина Фріз.

“До другого читання прибрані норми, якими влада пропонувала надмірно обмежити права військовослужбовців на свободу слова та публікацію інформації в “мережі”, – наголосила Фріз.

За її словами, законом буде надана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців. “В тому числі і закордоном без необхідності через 4 місяці особисто проходити ВЛК”, – підкреслила вона.

На рівні закону, встановлені чіткі рамки виплат у разі загибелі військовослужбовця у розмірі 15 млн грн.

Також відхилено норми щодо додаткового надмірного регулювання ввезення гуманітарної допомоги.

У Київській області внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено 69 приватних будинків, квартири у п’яти багатоповерхівках та приміщення двох ліцеїв.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. "Станом на 18:00 – це 69 приватних будинків. На більшості обʼєктів частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Є також майже повністю зруйновані будинки. Крім того, пошкоджено низку квартир у 5 багатоповерхівках області. Через падіння уламків також пошкоджено фасади, вікна, огорожі 2 ліцеїв області. Наразі заняття в цих закладах освіти проводитимуться онлайн", - написав він у фейсбуці.

Крім того, уламками пошкоджено 14 транспортних засобів, 11 нежитлових об’єктів – медична лабораторія, паркани, гаражі, господарські приміщення.

Під час ракетної атаки на Київ вранці 21 березня була пошкоджена будівля складу інтернет-магазину Rozetka.

Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

"Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото - наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками). Але головне - на зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі й завдяки цьому залишилися неушкодженими", - написав він у фейсбуці.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!