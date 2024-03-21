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Унаслідок ракетної атаки росіян на Київщині пошкоджені 69 приватних будинків

Крім того, пошкоджено низку квартир у 5 багатоповерхівках області.

Унаслідок ракетної атаки росіян на Київщині пошкоджені 69 приватних будинків
Наслідки атаки у Київській області
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

У Київській області внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено 69 приватних будинків, квартири у п’яти багатоповерхівках та приміщення двох ліцеїв.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Станом на 18:00 – це 69 приватних будинків. На більшості обʼєктів частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Є також майже повністю зруйновані будинки. Крім того, пошкоджено низку квартир у 5 багатоповерхівках області.

Через падіння уламків також пошкоджено фасади, вікна, огорожі 2 ліцеїв області. Наразі заняття в цих закладах освіти проводитимуться онлайн", - написав він у фейсбуці.

Крім того, уламками пошкоджено 14 транспортних засобів, 11 нежитлових об’єктів – медична лабораторія, паркани, гаражі, господарські приміщення. 

"Оперативні групи продовжують збирати інформацію. Всі факти воєнних злочинів фіксуються правоохоронними органами", - зазначив Кравченко. 

Голова ОВА також повідомив, що внаслідок атаки постраждало 4 людей. Одна з постраждалих осіб – жінка 1974 року народження була госпіталізована в офтальмологічне відділення з пораненням ока, множинними саднами обличчя, травмами рук. Жінку оперативно прооперували. Лікарі оцінюють її стан як стабільний, середньо важкий.

Іншим постраждалим також була надана необхідна медична допомога. Від госпіталізації три особи відмовилися.

  • Сьогодні близько 5 ранку російська армія випустила на Київ понад 30 ракет. Повітряні сили кажуть, що збили всі запущені ворогом цілі – це 31 ракета, зокрема дві аеробалістичні.
  • В столиці є пошкодження в трьох районах, а поранені не менше 12 людей. Серед них – 11-річна дитина.
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