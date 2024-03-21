У Київській області внаслідок російської атаки поранені щонайменше двоє

У Київській області двоє людей поранені внаслідок російської ракетної атаки. У постраждалих – осколкові поранення обличчя та кінцівок.
Інформація про потерпілих уточнюється, повідомили в Офісі генерального прокурора. Уламки російських ракет впали в декількох районах області і пошкодили приватні будинки, господарські споруди і авто.
На місцях падіння виникли пожежі.
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.
- Сьогодні близько 5 ранку російська армія випустила на Київ понад 30 ракет. Повітряні сили кажуть, що збили всі запущені ворогом цілі – це 31 ракета, зокрема дві аеробалістичні.
- В столиці є пошкодження в трьох районах, а поранені не менше 12 людей. Серед них – 11-річна дитина.