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У Київській області внаслідок російської атаки поранені щонайменше двоє

Люди отримали осколкові поранення обличчя та кінцівок. 

У Київській області внаслідок російської атаки поранені щонайменше двоє
Наслідки атаки
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

У Київській області двоє людей поранені внаслідок російської ракетної атаки. У постраждалих – осколкові поранення обличчя та кінцівок.

Інформація про потерпілих уточнюється, повідомили в Офісі генерального прокурора. Уламки російських ракет впали в декількох районах області і пошкодили приватні будинки, господарські споруди і авто.

На місцях падіння виникли пожежі. 

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Наслідки атаки у Київській області
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Наслідки атаки у Київській області

Наслідки атаки у Київській області
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Наслідки атаки у Київській області

Наслідки атаки у Київській області
Фото: Офіс генерального прокурора в Київській області
Наслідки атаки у Київській області

Наслідки атаки у Київській області
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Наслідки атаки у Київській області

  • Сьогодні близько 5 ранку російська армія випустила на Київ понад 30 ракет. Повітряні сили кажуть, що збили всі запущені ворогом цілі – це 31 ракета, зокрема дві аеробалістичні.
  • В столиці є пошкодження в трьох районах, а поранені не менше 12 людей. Серед них – 11-річна дитина.
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