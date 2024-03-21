У Київській області внаслідок російської атаки поранені щонайменше двоє

Люди отримали осколкові поранення обличчя та кінцівок.

У Київській області двоє людей поранені внаслідок російської ракетної атаки. У постраждалих – осколкові поранення обличчя та кінцівок.

Інформація про потерпілих уточнюється, повідомили в Офісі генерального прокурора. Уламки російських ракет впали в декількох районах області і пошкодили приватні будинки, господарські споруди і авто.

На місцях падіння виникли пожежі.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram Наслідки атаки у Київській області

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram Наслідки атаки у Київській області

Фото: Офіс генерального прокурора в Київській області Наслідки атаки у Київській області

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram Наслідки атаки у Київській області