На Херсонщині четверо людей поранені через російські обстріли

Російські війська влучили у навчальний заклад та дитячий садочок.

Через російські атаки на Херсонщині четверо людей отримали поранення. Армія РФ пошкодила 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової алміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, господарську споруду та автомобіль.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Гаврилівку, Червоний Маяк, Золоту Балку, Осокорівку, Тягинку, Зимівник, Томину Балку, Кізомис, Козацьке та місто Херсон.