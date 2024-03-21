На Херсонщині четверо людей поранені через російські обстріли

Через російські атаки на Херсонщині четверо людей отримали поранення. Армія РФ пошкодила 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової алміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, господарську споруду та автомобіль.
Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Гаврилівку, Червоний Маяк, Золоту Балку, Осокорівку, Тягинку, Зимівник, Томину Балку, Кізомис, Козацьке та місто Херсон.
- Вчора росіяни атакували машини з цивільними в Херсонській області. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.
- Позаминулої доби у Херсонській області внаслідок обстрілів загинула людина, ще п'ятеро поранені. Ворог знову бив по житлових будинках.