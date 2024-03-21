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На Херсонщині четверо людей поранені через російські обстріли

Російські війська влучили у навчальний заклад та дитячий садочок. 

На Херсонщині четверо людей поранені через російські обстріли
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін

Через російські атаки на Херсонщині четверо людей отримали поранення. Армія РФ пошкодила 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. 

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової алміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, господарську споруду та автомобіль.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Гаврилівку, Червоний Маяк, Золоту Балку, Осокорівку, Тягинку, Зимівник, Томину Балку, Кізомис, Козацьке та місто Херсон.

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