Генштаб: за добу ЗСУ знищили 750 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 433 840 чоловік особового складу та 325 гелікоптерів.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 433840 (+750) осіб,
- танків ‒ 6832 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,
- артилерійських систем – 10740 (+26) од,
- РСЗВ – 1018 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 721 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).
Дані уточнюють.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів противника. Дані уточнюються.