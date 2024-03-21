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Генштаб: за добу ЗСУ знищили 750 окупантів

Російська армія втратила 4 танки та 26 артилерійських систем.

Генштаб: за добу ЗСУ знищили 750 окупантів
Фото: скріншот відео

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 433 840 чоловік особового складу та 325 гелікоптерів.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 433840 (+750) осіб,
  • танків ‒ 6832 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,
  • артилерійських систем – 10740 (+26) од,
  • РСЗВ – 1018 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 721 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюють.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів противника. Дані уточнюються.

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