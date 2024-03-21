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Король Нідерландів відвідав навчання українських військових

Монарх завітав на полігон у Великій Британії, де тренуються воїни ЗСУ.

Король Нідерландів відвідав навчання українських військових
Король Віллем-Александр
Фото: Економічні новини

Король Нідерландів Віллем-Александр під час візиту до Сполученого Королівства завітав на полігон, де проходять навчання воїни Збройних Сил України.

Як повідомляє офіційна сторінка монарха у мережі X, глава держави поспілкувався з новобранцями та їхніми інструкторами.

Українські військові тренуються у Британії в рамках програми "Інтерфлекс", до якої з вересня 2022 року залучені й Нідерланди. Підрозділ Королівської армії країни передає солдатам ЗСУ знання про навички стрільби, поводження зі зброєю, ведення бойових дій у містах, надання першої медичної допомоги.

Навчання вже пройшли понад 34 тисячі українських воїнів, цьогоріч планують підготувати ще близько 1600. 

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