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Російськими обстрілами на Сумщині поранено двоє людей

Всього протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів Сумської області.

Російськими обстрілами на Сумщині поранено двоє людей
Авіабомба КАБ-500 (архівне фото)
Фото: ДСНС України

Сьогодні, 20 березня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 390 вибухів. 

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, мінометів, гранатомету СПГ-9 та дронами-камікадзе. Внаслідок артобстрілу отримала поранення людина.

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Також була поранена людина внаслідок удару окупантів з мінометів по Юнаківській громаді.

Великописарівську громаду армія РФ обстріляла з РСЗВ, артилерії, мінометів, ракетами з вертольоту та КАБами.

По Середино-Будській громаді російські військові вдарили дронами-камікадзе, мінометом та скинули на неї з літаків РБК-500 ШОАБ.

Також з літаків скинули КАБи на Миколаївську громаду. 

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії та мінометів, а Миропільську - з РСЗВ.

Дружбівську, Есманьську та Свеську громади окупанти атакували з мінометів, а Хотінську - FPV-дронами.

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