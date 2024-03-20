Росіяни вбили двох людей на Донеччині, ще двоє поранені, — прокуратура

20 березня російські окупанти скинули авіабомби на населені пункти Гірник та Максимівку Донецької області. Двоє людей загинули внаслідок авіаударів по Максимівці, у Гірнику постраждало подружжя.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Ворог наніс удар по с. Максимівка Волноваського району. Під уламками зруйнованого вщент домогосподарства виявили тіла двох загиблих мешканців – чоловіка 68 років та його 39-річного сина", – ідеться у повідомленні.

Фото: Донецька обласна прокуратура

У Гірнику від численних уламків та вибухової хвилі в одному з помешкань дістали поранення 58-річний чоловік та його дружина 53 років. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх доставили до лікарні.

У місті пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок.

За попередніми даними, для обстрілу мирних населених пунктів росіяни використали авіабомби "КАБ-500".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).