На фронті загинула бойова медикиня Анастасія “Троя” Мар'янчук

Вона загинула під час евакуації поранених.

На війні з російськими окупантами 18 березня 2024 року загинула бойова медикиня Анастасія “Троя” Мар'янчук.

Про це повідомив “Меморіал”.

Анастасія Мар'янчук була студенкою-японісткою. Після початку повномасштабного російського вторгнення “Троя” оформила академічну відпустку і приєдналась до війська.

Вона служила у лавах Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”, який згодом був переформований у 67-му ОМБр у складі ЗСУ.

Анастасії було 22 роки. У пам'яті побратимів та друзів вона залишиться доброю, щирою та відважною дівчиною.