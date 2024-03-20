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На фронті загинула бойова медикиня Анастасія “Троя” Мар'янчук

Вона загинула під час евакуації поранених.

На фронті загинула бойова медикиня Анастасія “Троя” Мар'янчук
Анастасія “Троя” Мар'янчук
Фото: Меморіал

На війні з російськими окупантами 18 березня 2024 року загинула бойова медикиня Анастасія “Троя” Мар'янчук.

Про це повідомив “Меморіал”

Анастасія Мар'янчук була студенкою-японісткою. Після початку повномасштабного російського вторгнення “Троя” оформила академічну відпустку і приєдналась до війська.

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Вона служила у лавах Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”, який згодом був переформований у 67-му ОМБр у складі ЗСУ. 

Анастасії було 22 роки. У пам'яті побратимів та друзів вона залишиться доброю, щирою та відважною дівчиною.

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