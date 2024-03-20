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Росія знову вдарила по Красногорівці: постраждалий отримав травми голови та кінцівок

Поліція показала відео порятунку чоловіка.

Росія знову вдарила по Красногорівці: постраждалий отримав травми голови та кінцівок
Фото: скріншот

Росіяни знову вдарили по Красногорівці Донецької області та поранили чоловіка. Поліція провела операцію з порятунку потерпілого, пише Міністерство внутрішніх справ України.

"У Красногорівці група "Білий Янгол" врятувала пораненого. Ворожий снаряд зруйнував будинок 72-річного чоловіка. Він чудом вижив — буквально за мить до вибуху вийшов з кімнати, яка опинилась в епіцентрі удару", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий отримав травми голови, кінцівок та проникаючу травму живота.

Поліцейські під обстрілами надали постраждалому першу медичну допомогу та швидко доставили до лікарні. 

  • Впродовж доби РФ обстріляла населені пункти Донеччини внаслідок чого поранено чотирьох мирних жителів.
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