Росія знову вдарила по Красногорівці: постраждалий отримав травми голови та кінцівок

Росіяни знову вдарили по Красногорівці Донецької області та поранили чоловіка. Поліція провела операцію з порятунку потерпілого, пише Міністерство внутрішніх справ України.

"У Красногорівці група "Білий Янгол" врятувала пораненого. Ворожий снаряд зруйнував будинок 72-річного чоловіка. Він чудом вижив — буквально за мить до вибуху вийшов з кімнати, яка опинилась в епіцентрі удару", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий отримав травми голови, кінцівок та проникаючу травму живота.

Поліцейські під обстрілами надали постраждалому першу медичну допомогу та швидко доставили до лікарні.