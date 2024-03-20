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СБУ заявила про викриття ще 6 агітаторів, серед них блогерка з “медіа-пулу” Медведчука та депутат міськради

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

СБУ заявила про викриття ще 6 агітаторів, серед них блогерка з “медіа-пулу” Медведчука та депутат міськради
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття ще 6 проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ, героїзували російських окупантів та закликали до захоплення всієї території України.

Так, на Черкащині викрили депутата Чигиринської міськради, який публічно виправдовував воєнні злочини рашистів та чекав на захоплення області.

За даними слідства, посадовець поширював серед свого оточення антиукраїнські публікації. Деструктивний контент брав з прокремлівських інформресурсів та доповнював його «авторськими» дописами.

Також задокументовано, що фігурант був на прямому зв’язку з екснардепом-зрадником від забороненої Партії регіонів Володимиром Олійником, який переховується за кордоном. 

У листуваннях з колишнім «регіоналом» він повідомляв дезінформацію, якою дискредитував українських воїнів та збирав для нього дані про настрої населення на Черкащині. 

Крім того, затримано ще одного мешканця Черкащини, який поширював заклики до збройного захоплення державної влади в Україні. Щоб розповсюдити ворожу агітацію, він створив декілька Телеграм- і Фейсбук-спільнот та адміністрував Ютуб-канал.

У Києві викрито столичну блогерку, яка «відбілювала» підривну діяльність екснардепа-зрадника Медведчука та колаборанта Стремоусова. Для цього використовувала власні сторінки в Телеграмі, ТікТоці, Інстаграмі із загальною аудиторією понад 100 тис. користувачів.

На Дніпропетровщині викрито ще двох проросійських агітаторів. Один з них – колишній правоохоронець, який вихваляв бойовиків окупаційних угруповань РФ. 

Іншим фігурантом виявився мешканець Новомосковська. На особистій сторінці в соцмережі він поширював фейки про Сили оборони, які воюють на передовій.

На Донеччині затримано жителя прифронтового району, який закликав бомбардувати Київ та героїзував бойовиків російського угруповання «Ахмат».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Минулого тижня СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП). Слідство встановило, що мережа ФСБ намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Вони масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи.

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