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У Тернополі співробітник військкомату вигадав корупційну схему для ухилянтів

Ухилянти оплачувати у крамниці обраний ним товар, зокрема - будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну.

У Тернополі співробітник військкомату вигадав корупційну схему для ухилянтів
Фото: Нацполіція

Співробітника тернопільського військкомату викрили на хабарництві в обмін на обіцянку звільнити від служби в армії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. Він обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення їм повістки та не прибуття до військкомату. Свою "послугу" оцінював у 20-40 тисяч гривень.

Аби залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему: ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема - будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього.

Правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі штаб-сержанту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. За скоєне він може провести за ґратами до 10-ти років.

Раніше ДБР завершило досудове розслідування безпрецедентно масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку викрили наприкінці 2023 року. У схемі були залучені посадовці 9 військкоматів Києва та області, спільники з інших областей України.

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