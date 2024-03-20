Притула: найбільше запитів від Сил оборони – на безпілотники і РЕБи

Засовник волонтерського фонду зауважив, що велику кількість номенклатур спочатку змушені закуповувати волонтери, і лише потім ними цікавиться держава.

У Благодійному фонді Сергія Притули найбільше запитів від підрозділів Сил оборони наразі на безпілотники. Це і цивільні апарати, і FPV, і інші апарати з різноманітними технічними характеристиками. На другому місці за запитами – засоби радіоелектронної боротьби.

Засоби РЕБ потрібні для захисту від ворожих засобів у багатьох процесах, оскільки ворог теж розвиває застосування безпілотників. Про це Сергій Притула повідомив під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group.

"У ворога, на жаль, історія з розвитком безпілотних технологій не стоїть на місці – це дуже серйозна загроза", – пояснив волонтер.

Фонд близько року відстежує інновації в виробництві РЕБ та слідкує за тестуванням нових засобів.

Притула пояснив, що універсального рішення щодо РЕБу не існує – йдеться про поєднання різноманітних засобів боротьби для прикриття конкретної ділянки фронту, щоб убезпечити людей чи зберегти техніку.

"Якісь напрями по закупівлях тої чи іншої номенклатури спочатку проходять крізь сито волонтерського середовища, потім цим починає цікавитися держава. Вже вибачте за шаблон, але «весільні дрони» спочатку закуповувались десятками тисяч волонтерами, потім держава почала закуповувати", – нагадав він.

Притула каже, що те саме стосується і FPV, РЕБ і ударних безпілотників літакового типу.

Окремо засновник волонтерського фонду зауважив, що є питання до раціональності використання коштів платників податків. Він повідомив, що його фонд займається ремонтом трофейної техніки, яку підбили захисники.

"Хлопці підбивають російську техніку, віддають її нам, ми її ремонтуємо. За півтора року ми передали на передову 53 одиниці бронетехніки... Дев'ять танків Т-72, РСЗВ «Смерч» – не бронетехніка, але все одно. І коли мені півтора роки тому телефонують представники одного з оборонних підприємств державних і пропонують придбати їхню новинку – вони зробили на базі танка Т-62 важкий БМП, і я запитуюсь про ціну... «Ну, ми її не з пальця висмоктали», – кажуть мені. Я вже відчуваю, що щось не так. Мені викотили цифру 17 млн 200 тисяч гривень. В принципі, якщо подивитися на номенклатуру, на одиницю техніки, важкий БМП може так і коштує, все б ок, якби не одне маленьке але: минулого року ми зробили точно такий самий на базі Т-62 важкий БМП за мільйон триста", – розповів Сергій Притула.

Він також додав, що напрямком, на який донатять найменше, є командно-штабні машини – цю потребу намагаються закривати за рахунок внесків бізнесу.