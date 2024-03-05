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"Агенція оборонних закупівель" вперше придбає 20 000 дронів через Prozorro

Загальна очікувана вартість закупівлі – майже 3 мільярди гривень.

"Агенція оборонних закупівель" вперше придбає 20 000 дронів через Prozorro
Житомирська міськрада та гуманітарний Хабом «Житомир» передали 35 дронів Mavic 2 Десантно-Штурмовим військам.
Фото: тг-канал Віталія Бунечко

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) Mavic загальною очікуваною вартістю майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). 

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Закупівлю здійнять через рамкову угоду. Термін постачання дронів –до 31 травня 2024 року.

"Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію", – зазначили у відомстві.

Відповідні оголошення опубліковані на платформі Prozorro 4 березня. таким шляхом планують придбати:

  • БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).
  • БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).

Очікувану вартість розрахували шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.

Як зазначили у Агенції, роблять це задня прозорості та ефективності у оборонних закупівлях.

"Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових", – повідомила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

  • У травні минулого року Агенцію відокремили від апарату Міністерства, що дозволило звести до мінімуму корупційні ризики.
  • Згодом заступник міністра оборони Кліменков пояснив, як міністерство буде по-новому проводити закупівлі. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».
  • На початку лютого уряд удосконалив і роз’яснив процеси оборонних закупівель через Prozorro. Зокрема, на платформі впровадили новий інструмент – рамкову угоду, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
  • Тоді ж в уряді анонсували і закупівлю безпілотників через Prozorro.
  • У грудні минулого року Міноборони оголосило тендер на першу масову закупівлю позашляховиків для ЗСУ. Тоді мали придбати понад 1000 автівок. 
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