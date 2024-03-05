"Агенція оборонних закупівель" вперше придбає 20 000 дронів через Prozorro

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) Mavic загальною очікуваною вартістю майже 3 мільярди гривень (без ПДВ).
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Закупівлю здійнять через рамкову угоду. Термін постачання дронів –до 31 травня 2024 року.
"Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію", – зазначили у відомстві.
Відповідні оголошення опубліковані на платформі Prozorro 4 березня. таким шляхом планують придбати:
- БпАК типу DJI Mavic 3E – 15000 одиниць. Очікувана вартість – 2 000 550 000 грн (без ПДВ).
- БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal – 5000 одиниць. Очікувана вартість – 989 081 667 грн (без ПДВ).
Очікувану вартість розрахували шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.
Як зазначили у Агенції, роблять це задня прозорості та ефективності у оборонних закупівлях.
"Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових", – повідомила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.
- У травні минулого року Агенцію відокремили від апарату Міністерства, що дозволило звести до мінімуму корупційні ризики.
- Згодом заступник міністра оборони Кліменков пояснив, як міністерство буде по-новому проводити закупівлі. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».
- На початку лютого уряд удосконалив і роз’яснив процеси оборонних закупівель через Prozorro. Зокрема, на платформі впровадили новий інструмент – рамкову угоду, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
- Тоді ж в уряді анонсували і закупівлю безпілотників через Prozorro.
- У грудні минулого року Міноборони оголосило тендер на першу масову закупівлю позашляховиків для ЗСУ. Тоді мали придбати понад 1000 автівок.