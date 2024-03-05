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ISW: уряд РФ не став публікувати дані про отримувачів соцпідтримки, ймовірно, щоб приховати втрати у війні

Російська влада, ймовірно, приховала цю інформацію, щоб запобігти соціальному невдоволенню.

ISW: уряд РФ не став публікувати дані про отримувачів соцпідтримки, ймовірно, щоб приховати втрати у війні
Ілюстративне фото: труп окупанта
Фото: 95 ОДШБр

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російський уряд приховав дані про отримувачів послуг соціальної підтримки у 2022 році, ймовірно, щоб приховати втрати в перший рік війни в Україні, або щоб приховати неспроможність уряду виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення. 

ISW використав розслідування російського опозиційного видання “Вёрстка”, яке проаналізувало дані Єдиної державної інформаційної системи соціального захисту (ЄДІССЗ) РФ і 4 березня повідомило, що ЄДІССЗ приховала дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році. 

Видання зазначило, що частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат в Україні, наприклад показники про “вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби” та “громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва виконання обов'язків військової служби”. 

Зазначається, що російська влада, ймовірно, приховала цю інформацію, щоб запобігти соціальному невдоволенню, що виникло навколо повідомлень про втрати росіян в Україні, і вирішила поділитися цією інформацією лише за 2023 та 2024 роки, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася, щоб усунути соціальні шоки. 

Ймовірно, Кремль також приховав дані соціальних служб за 2022 рік, щоб приховати проблеми з наданням обіцяних заходів соціальної підтримки різним особам, особливо тим, хто постраждав під час першого року війни.

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