​Ексредакторка телеканалу ZIK Медведчука звільняється з ЦГЗ у відповідь на протест колективу

Дар’я Гордійко, колишня шеф-редакторка телеканалу ZIK, повідомила, що залишає посаду керівниці відділу комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Триматися за посади не бачу сенсу. Йду", – зазначила вона.

Так колишня шефредакторка відреагувала на протест колективу, який виступив проти співпраці державної установи з топменеджеркою телеканалу Віктора Медведчука, який роками просував проросійські наративи в Україні. Всі п’ятеро комунікаційників ЦГЗ раніше заявили, що подали заяви на звільнення.

Гордійко, натякаючи на свою роботу на каналі Медведчука, написала, що "іноді люди помиляються. Іноді серйозно". Вона також підкреслила, що підтримує ЗСУ "не абстрактно і безособово", адже її чоловік воює.

Користувачі залишили під її дописом переважно обурені коментарі, вказуючи, зокрема, що "свого часу з каналів, які купив Медведчук, люди звільнялися десятками, аби не мати нічого спільного з кумом Путіна".