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​Ексредакторка телеканалу ZIK Медведчука звільняється з ЦГЗ у відповідь на протест колективу

Дар’я Гордійко заявила, що йде з посади.

​Ексредакторка телеканалу ZIK Медведчука звільняється з ЦГЗ у відповідь на протест колективу
Дарія Гордійко
Фото: прес-служба ZIK

Дар’я Гордійко, колишня шеф-редакторка телеканалу ZIK, повідомила, що залишає посаду керівниці відділу комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Триматися за посади не бачу сенсу. Йду", – зазначила вона.

Так колишня шефредакторка відреагувала на протест колективу, який виступив проти співпраці державної установи з топменеджеркою телеканалу Віктора Медведчука, який роками просував проросійські наративи в Україні. Всі п’ятеро комунікаційників ЦГЗ раніше заявили, що подали заяви на звільнення.

Гордійко, натякаючи на свою роботу на каналі Медведчука, написала, що "іноді люди помиляються. Іноді серйозно". Вона також підкреслила, що підтримує ЗСУ "не абстрактно і безособово", адже її чоловік воює. 

Користувачі залишили під її дописом переважно обурені коментарі, вказуючи, зокрема, що "свого часу з каналів, які купив Медведчук, люди звільнялися десятками, аби не мати нічого спільного з кумом Путіна".

  • У 2021 році Центр протидії корупції опублікував розслідування, в якому розповів про те, як і за які кошти депутат із фракції "Опозиційна платформа – За життя" й соратник проросійського політика Віктора Медведчука Тарас Козак купував телеканали ZiK, "112 Україна" та NewsOne в 2018-2019 роках.
  • У 2019 році колишній випусковий редактор телеканалу ZIK Ігор Кримов розповів у коментарі "Детектору медіа", як Гордійко заборонила висвітлювати акцію на Майдані Незалежності. Люди протестувати проти реєстрації блогера Анатолія Шарія та ексглави адміністрації Януковича Андрія Клюєва кандидатами в народні депутати. 
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